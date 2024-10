Serie C: Gussago, scherzetto a Bottanuco

Gussago fa lo scherzetto a Bottanuco ed espugna il parquet bergamasco grazie a una decisiva stoppata di Veronesi. Finisce 87-86.

La partita

I primi 10 minuti vedono i ragazzi di coach Guindani battagliare colpo su colpo contro i locali. Il pick&roll Valenti-Veronesi sblocca la contesa. Il lungo, abilissimo nell’aprire il campo per le varie penetrazioni biancorosse, colpisce subito anche dall’angolo (2-7 al 2’). Corna e compagni non demordono e restano a contatto, ma i franciacortini chiudono sopra di una lunghezza.

Nel secondo periodo, il nuovo acquisto Thiago Dubois – firmato per sopperire alla partenza di Malik Bullock – si mette subito in mostra. La guardia, ex Curtatone e Robbio, segna quattro punti consecutivi, il primo con un bel jumper dal post alto. A incutere paura la sera di Halloween sono Valenti e Staffiere: Il numero 11 e il 55 segnano due triple a testa, mandando i bresciani quasi in doppia cifra di vantaggio (42-50 al 20’).

Secondo tempo

Dopo l’intervallo, Veronesi e soci vanno in tilt, incassando un pesante parziale di 13-0 (55-50 al 23’). Fossati prova a rimettere in carreggiata i suoi, ma le triple di Malberti valgono il +4 (68-64 al 30’). Nell’ultimo quarto, le due squadre lottano con le unghie e con i denti. La tripla a lunga gittata di Dubois e quella allo scadere di Staffiere mandano i titoli di coda.

La classifica

Manerbio e Gussago* 8 p.ti; Bottanuco* e Romano 6; Casalasco, Soresina, Seriana, San pio, Gorle e Mazzano 4; Chiari, Ospitaletto e Viadana 2; Pisogne 0 (* una partita in più).