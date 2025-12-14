Basket, serie C: Gussago supera Manerbio all’overtime

Nel posticipo della quattordicesima giornata di serie C, Gussago manda ko Manerbio all’overtime. Fossati (14 punti) schiaccia Manerbio ai supplementari e regala la vittoria del derby al suo Gussago (94-85). Per i franciacortini ottime prove di Arici (22), Veronesi (12) e Mentasti (12). Nelle file dei bassaioli, sugli scudi Dalovic (16), Perini (15), Bona (14) e Leone (13).

La cronaca

Il tandem Bravi-Dalovic inaugura il match nel migliore dei modi, guidando Manerbio al primo vantaggio. Zangrandi e Veronesi, però, rispondono presente e ricuciono lo strappo fino al -6. Nei successivi 10’, lo Yes Basketball alza l’intensità e, spinto dal proprio pubblico, accorcia sul -1 all’intervallo (45-44 al 20’).

Al rientro, Staffiere e Valenti si accendono, combinano per 14 punti e agguantano il vantaggio sul +3. L’ultima frazione di gara è all’insegna dell’equilibrio: la truppa di Moreno torna a condurre grazie a 5 punti consecutivi di Perini. I liberi di Mentasti e il canestro di Arici mandano la contesa all’overtime. Ai supplementari, Fossati sale in cattedra e, con 8 punti consecutivi, chiude definitivamente il derby.

La classifica

Bottanuco 24 punti; Ospitaletto, Mazzano e Gorgonzola 22; Casalasco 20; Gussago 18; Manerbio e Viadana 14; San Pio 12; Seriana, Verolanuova e Cernusco 10; Pisogne e Calolzio 8; Gorle 6; Busnago 4.