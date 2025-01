Basket serie C, il derby Ospitaletto-Gussago apre la giornata

Archiviato il girone d’andata, le squadre bresciane della serie C di basket si affacciano alla prima giornata di ritorno pronte per alzare i ritmi. Dopo tredici turni, la corsa ai play off vede protagoniste Mazzano, Gussago, Manerbio e Ospitaletto. A lottare per strappare la nona posizione, che garantisce la salvezza evitando i play-out, ci sono Pisogne e Chiari.

Il derby

Ad aprire la quattordicesima giornata, domani alle 18, il derby Ospitaletto-Gussago. All’andata, Ospi aveva perso, complici le assenze di Moss, Pollini e Tonelli, con uno scarto di 31 punti in casa dei rivali. Ora, ironia della sorte, con le possibili assenze di Fossati e Tedoldi, potrebbero essere i biancorossi a dover fare i conti con due forfait importanti. Il condizionale in questo caso è d’obbligo, poiché i tempi di recupero dei due giocatori non sono ancora certi.

Sponda Ospitaletto, Reghenzi e compagni, complice il momento di forma straordinario, cercheranno il tris per confermarsi sempre di più squadra da play off. «Gussago fa del gioco in campo aperto uno dei suoi punti di forza – evidenzia coach Di Matteo –. Hanno ottimi atleti e possono sfruttare tantissime situazioni per prendere vantaggio. Dovremo essere bravi a pareggiare la loro energia. Sono una squadra molto solida e anche chi entra dalla panchina è in grano di prendersi delle responsabilità in più».

Per lo Yes Basketball si prospetta una trasferta insidiosa, soprattutto qualora venissero confermate le assenze di Fossati e Tedoldi. L’1 e il 14, oltre ad essere colonne portanti dello spogliatoio, combinano per 27.7 punti su 74.2 di squadra. Limitare il discorso ai soli numeri, però, sarebbe riduttivo. Fossati è uno dei migliori difensori del campionato, mentre Tedoldi è un giocatore clutch come pochi. «Stiamo affrontando l’ennesimo periodo complicato, che rallenta il nostro percorso di crescita – esordisce coach Guindani –. Ospitaletto è una squadra ben allenata, capace di esaltare le caratteristiche dei singoli. Mi aspetto una partita intensa e molto fisica».

Le altre gare

Alle 18.15, il Bresciangrana Manerbio sarà in scena a Gorle con un solo obiettivo: vincere. I bassaioli, reduci da una prima parte di stagione caratterizzata da troppi alti e bassi, devono sfruttare il momento positivo per guadagnare altri punti in classifica.

A chiudere la giornata di sabato, alle 18.30, sarà Pisogne. Nel primo match ufficiale nel bellissimo e modernissimo PalaRomele, i lacustri affronteranno Casalasco. Ad impreziosire ancora di più la serata sarà l’iniziativa benefica dei sebini, che devolveranno l’intero ricavato della gara – a offerta libera – alla Fondazione D’oroTea.

Nel posticipo domenicale, con palla a due alle 18, scenderanno in campo Mazzano e Chiari. La Nbb, dominatrice indiscussa del girone H, cercherà la sesta vittoria consecutiva ai danni di San Pio. Il Pentavac, galvanizzato dal successo nel finale contro Pisogne, potrà sfruttare ancora il fattore campo (4-1 finora) per provare a contenere l’offensiva di una formazione d’élite come Romano.