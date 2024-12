Basket serie C, Chiari supera Manerbio: 73-66

Il Pentavac si conferma infallibile a Chiari, fermando l’avanzata del Manerbio (73-66). I padroni di casa centrano il tris nelle mura amiche spinti dalle ottime prestazioni di Corona (13 punti), Negroni (11 punti) e Guiducci (10). Al Bresciangrana non bastano i 34 punti combinati dal tandem Franzoni-Prestini.

La cronaca

Il numero 13 preme da subito sull’acceleratore, confezionando il parziale del 2-6. L’asse Corona-Guiducci consegna il primo vantaggio ai locali, ma Prestini, con 4 punti consecutivi, rimette in piedi la squadra di coach Moreno (7-10 ai 5’). Negroni apre un altro parziale e, affiancato da Corona, Curti e De Martin, trascina il Pentavac sul +3. A un minuto dalla fine del primo quarto, Giaveno straccia la retina e chiude in parità sul 21-21.

In fuga

Il secondo periodo si apre con la fuga clarense: le bombe di De Martin, Aglioni e Monella spostano l’inerzia in favore dei biancorossi. Curti si unisce allo show e chiude il break del 14-0 (35-21 ai 13’). Cocchi – con la solita leadership che lo contraddistingue – e Franzoni tentano di fermare l’emorragia, ma il trio composto da Corona-Pennati-Guiducci incrementa ancora il divario. Poco prima dell’intervallo, Marchetti mette l’ennesima tripla, e Arcidiacono manda le due compagini negli spogliatoi sul -9 (42-33 ai 20’).

L’avvio del terzo quarto avviene nel segno di Prestini e Franzoni: i due lunghi confezionano il raid del 7-0 e riportano i bassaioli ad un possesso di distanza (42-40 24’). Il contro parziale firmato Monella-Corona annulla l’iniziativa dei lupi, restituendo tre possessi di vantaggio alla truppa di coach Blasizza. Prestini non arranca: prende per mano la squadra e la trascina sul 52-48 alla mezz’ora. Nell’ultima frazione, il Pentavac mantiene alta la concentrazione e, con un Guiducci in grande spolvero, ottiene due punti di fondamentale importanza. Manerbio, priva di capitan Bona, deve arrendersi ai rivali.

La classifica

Seriana 14 punti; Romano, Mazzano e Gussago 12; Casalasco, Manerbio, Bottanuco e San Pio 10; Ospitaletto e Gorle 8; Pisogne e Chiari 6; Soresina e Viadana 4.