Basket, serie C: Casalasco travolge Ospitaletto, 100-67

Tommaso Olivari
I franciacortini, ancora rimaneggiati, non riescono a tenere a bada gli scatenati Silva e Dimitrov
Rossi, coach di Ospitaletto - Foto Sebastiano Ronzani
Nel posticipo della ventunesima giornata di serie C, un ancora rimaneggiato Ospitaletto affonda sul parquet di Casalasco (100-67). I franciacortini, nonostante le solite solidissime prestazioni di Giorgini (18 punti) e Mora (16), non riescono a tenere testa alle sfuriate di Silva (32) e Dimitrov (23).

La cronaca

Il Cxo, spinto da un Giorgini in stato di grazia, tiene botta nella prima frazione e chiude sul -3. Nel secondo quarto, però, i bresciani si spengono e subiscono un parziale di 31-14 (55-35 al 20’). Al rientro in campo Silva continua a premere sul pulsante del gas e punisce la difesa biancoverde.

I ragazzi di coach Rossi, nonostante il divario proibitivo, mantengono alta la concentrazione e provano a rialzare la testa. Nell’ultima frazione i padroni di casa non mollano la presa sul match e chiudono i conti.

La classifica

Bottanuco 36 p.ti; Casalasco 34; Ospitaletto e Mazzano 30; Gorgonzola 28 p.ti; Gussago e Viadana 24; Manerbio 22; San Pio 20; Seriana 18; Pisogne 16; Verolanuova e Cernusco 12; Gorle, Busnago e Calolzio 10.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Ospitaletto Basketserie C
  3. Ricarica la pagina se necessario