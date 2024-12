Serie B interregionale, vento in poppa per il ritorno di Iseo e Migal

Pronti, via. Si riparte. Terminata una prima parte di stagione emozionante e che ha regalato più gioie che rimpianti, Iseo e Gardonese si preparano a tuffarsi nel girone di ritorno con il vento in poppa e la voglia di continuare a stupire.

Iseo

I sebini, in particolare, arrivano al big match esterno contro la Sangiorgese – in programma domani (domenica) alle 18 – in vetta alla classifica (appaiati a Curtatone ed appunto alla Sangio) forti di cinque vittorie consecutive.

La sfida di domenica è di quelle da circoletto rosso: una battaglia al vertice che potrebbe indirizzare la stagione. All’andata fu un’autentica impresa per i ragazzi di coach Mazzoli, capaci di imporsi 85-84 in un match al cardiopalma grazie alla serata magica di Bonavida e Cravedi (45 punti complessivi messi a referto dalla coppia all’esordio) e all’apporto fondamentale di un super Procacci, autore di 17 punti.

Una gara complicata, contro una corazzata reduce da tre successi consecutivi, ma non impossibile: servirà di certo un’altra prestazione perfetta per continuare a sognare in grande.

La Migal

Non meno importante è l’impegno della Migal, che scenderà in campo in contemporanea contro Reggio Emilia, tra le mura amiche del PalaItis.

I valtrumplini, fermi al quarto posto con 14 punti, inseguono le prime della classe a sole due lunghezze di distanza e, come i cugini lacustri, rappresentano una delle sorprese più piacevoli di questa stagione. Squadra giovane e affamata, quella di coach Perucchetti ha saputo guadagnarsi, partita dopo partita, un posto tra le grandi.

La sfida contro i reggiani, già battuti di misura all’andata al PalaBigi (71-70 grazie ai 18 punti di capitan Davico), si presenta delicata ma alla portata. Un’occasione d’oro per ripartire dopo il passo falso di Bologna che è costato la vetta e rilanciare le ambizioni in vista della seconda metà di stagione.

La classifica

Iseo, Sangiorgese e Curtatone 16, Gardonese 14, Pizzighettone e Bologna 12, Nervianese 10, Reggio Emilia, Social Osa Milano, Cernusco e Blu Orobica 8, Sansebasket 4.