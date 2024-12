Basket B Interregionale, stop di Iseo dopo cinque vittorie

Termina a San Giorgio su Legnano la striscia di cinque vittorie consecutive di Iseo. I sebini cedono il passo nell’ultimo decisivo periodo alla Sangiorgese (86-68 il risultato finale) e salutano, almeno momentaneamente, il primo posto occupato ora proprio dalla Sangiorgese e da Curtatone.

La cronaca

Iseo approccia bene la gara e con i canestri di Cravedi, Procacci, Balogun e Bonavida mette subito a referto un 12-0 devastante che inaugura il big match. Il parziale in favore di Iseo scuote però i padroni di casa che rispondono con Gozo, Picarelli e Nikoci dimezzando in un amen lo svantaggio. L'incontro è avvincente e i canestri iniziano ad alternarsi da una parte e dall'altra del campo: Procacci e Tommasetto segnano, Picarelli risponde presente ed in solitaria fissa il punteggio sul definitivo 15-20 dopo i primi 10'.

Dopo la pausa Venier inaugura il secondo quarto con la tripla che vale il -2, ma Cravedi è preciso, prima dalla lunetta e poi dell'arco – con un tiro libero aggiuntivo -, e ridà ossigeno ai lacustri. Sul 22-28 la Sangiorgese strappa però ancora il match e chiude con il canestro di Costa il parziale di 9-0 che ribalta il risultato portandolo sul 31-28. Al break della Sangio segue il contro break di Iseo: la gara non trova padrone; sono i 3 punti di Tosetti sulla sirena a portare i locali avanti per 42-39 all'intervallo.

Strappo finale

Al rientro dagli spogliatoi il copione non cambia: Tommasetto e Bonavida riportano avanti i gialloblù, Testa e Gozo li ricacciano indietro. Un saliscendi che non trova fine e che si protrae fino all’ultimo giro di boa, a cui Iseo arriva con 4 lunghezze di svantaggio (62-58). Al momento clou però qualcosa nel gruppo di Mazzoli si inceppa: la Sangiorgese indirizza subito l’incontro con il break di 9-0 firmato Picarelli, Costa, Gozo e Tosetti. Iseo non trova le forze per replicare e segna solamente con Cravedi. La Sangio vola sulle ali dell’entusiasmo e chiude in volata la gara con l’ennesimo parziale di 9-0 che vale l’86-69 finale.

Il tabellino

Sangiorgese-Iseo 68-86

Sangiorgese: Testa 13, Tosetti 6, Costa 4, Ghersi ne, Frontini ne, Venier 6, Ardemagni ne, Giarelli 17, Gozo 15, Riccardo Picarelli, Andrea Picarelli 18, Nikoci 7. All.: Di Gregorio.

Syneto Iseo: Cravedi 15, Procacci 11, Gentili 3, Franzelli ne, Bonavida 15, Tommasetto 10, Milovanovic 1, Lui 8, Ballini ne, Trezzi ne, Arrighi, Balogun 5. All.: Mazzoli.

Arbitri: Cantarini e Quaranta.

Note: parziali 15-20, 42-39, 62-58.