Basket, B Interregionale: Iseo corsaro a Montebelluna

Francesco Venturini
Vittoria pesante per i sebini, che s’impongono 77-67 in trasferta e salgono a quota 16 punti in classifica
Dal Pos al tiro - Foto Agostini
AA

Iseo torna a scalare la classifica. I sebini danno continuità al successo della scorsa settimana contro la Jadran Trieste e si ripetono espugnando il parquet di Montebelluna con il punteggio di 67-77. Protagonisti assoluti Milovanovic e Dal Pos, che combinano per 46 punti complessivi e trascinano il gruppo di Perucchetti a una vittoria pesante, che vale l’aggancio a quota 16 in classifica.

Il match

L’approccio alla gara è subito convincente: dopo una fase iniziale di equilibrio, Iseo piazza il primo strappo grazie al break di 7-0 firmato dal duo Milovanovic-Gentili, con il primo autore di cinque punti consecutivi. A metà della prima frazione i sebini sono avanti 11-6. Montebelluna fatica a trovare continuità offensiva ma prova a restare in scia; dall’altra parte Milovanovic continua a colpire e Joksimovic aggiunge cinque punti in fila che spingono Iseo sul 22-16 alla prima sirena. Nel secondo quarto i padroni di casa ritrovano ritmo e iniziano a rosicchiare il gap, trascinati da Spinazzè. Tra i gialloblù però si accende Dal Pos, che realizza 9 dei 13 punti del periodo per Iseo. Si va così all’intervallo lungo con Montebelluna avanti di un solo possesso (37-35).

La ripresa

La ripresa cambia volto alla gara. Iseo alza l’intensità e preme sull’acceleratore: Veronesi, Dal Pos e Milovanovic sono caldissimi, mentre Montebelluna fatica a trovare la via del canestro e subisce il ritmo imposto dai sebini. Al 30’ il tabellone recita 55-49 per gli ospiti. Anche nell’ultimo e decisivo periodo il gruppo di Perucchetti – ancora orfano di Procacci tra l’altro –, non trema.

Dal Pos apre il quarto con una tripla che vale il +11. Montebelluna prova a rientrare con Spinazzè, Muaremi e Minincleri, tornando fino al -4 (58-62), ma è solo un’illusione. Veronesi, Bedini, Milovanovic e ancora Dal Pos firmano il break decisivo di 9-0 che chiude anticipatamente i conti. Gli ultimi assalti di Montebelluna non producono effetti: Iseo gestisce con lucidità e mette il sigillo con i liberi finali di capitan Gentili, per il definitivo 67-77 che vale due punti pesantissimi in chiave classifica.

Il tabellino

Montebelluna-Iseo 67-77

Innovo Group Montebelluna: Spinazzè 11, Quagliotto ne, Ziglio 6, Crespi 4, Minincleri 10, Muaremi 4, Marin 6, Guidolin 6, Osellieri Dolimano 4, Zamprogno, Segatto 8, Musco 8. All.: Osellame.
Coram Iseo: Veronesi 9, Raineri ne, Dal Pos 23, Procacci ne, Joksimovic 5, Gentili 6, Franzelli ne, Bedini 9, Milovanovic 23, Reghenzi 2, Fantino. All.: Perucchetti.

Note: parziali: 16-22, 37-35, 49-55.

