B Interregionale, Gardone per chiudere il discorso qualificazione

Adesso serve un po’ di cinismo: a Gardone per smettere di tergiversare e ipotecare in maniera definitiva la qualificazione alla seconda fase – già quasi in cassaforte, ma è tempo che i valtrumplini levino il «quasi» –, e ad Iseo per raccogliere due punti che possono sempre tornare utili nella successiva fase del torneo, alla quale i sebini hanno ottenuto l’accesso ormai due settimane fa. La nona giornata di B Interregionale avrà sicuramente un peso specifico differente per le due formazioni bresciane, ma per entrambe vincere potrebbe aiutare in ottica di serenità futura.

Gli impegni

I primi a scendere sul parquet saranno gli uomini di Perucchetti: la Migal è attesa infatti domani (sabato 25) in terra cremonese sul parquet del fanalino di coda SanseBasket. I gialloblù saranno invece impegnati nel posticipo di domenica, alle 17, in terra emiliana: avversaria Bologna, attualmente sesta e dunque virtualmente alla fase successiva: in caso di vittoria i sebini gonfierebbero ulteriormente il tesoretto di punti con cui iniziare il secondo round della stagione.

La Migal

Per i valtrumplini la gara offrirà sulla carta poche sorprese: i cremonesi hanno vinto soltanto tre gare in tutta la stagione – l’ultima risale all’8 dicembre contro la Nervianese – e solo una volta all’ombra del Torrazzo (era il 19 ottobre, e l’avversaria era Bologna), ma i biancoblù dovranno comunque mantenere alta la concentrazione. Fatta eccezione per l’incognita Tonut – tornato ad allenarsi in gruppo in settimana – saranno tutti disponibili i giocatori del roster di Perucchetti: occhi puntati sui soliti Nacho Davico (17,2 punti di media per il play argentino, quinto in classifica marcatori) e Igor Jovanovic (15,5 e settima posizione per la guardia italoserba), ma tutti saranno chiamati a dare il loro contributo alla causa.

Syneto Iseo

Sarà più ostica invece la sfida che attenderà i ragazzi di Mazzoli domenica, vista l’alta posta in palio per gli emiliani: Bologna si trova infatti al momento sesta a quattro distanze dalla diretta inseguitrice Social Osa (con uno scontro diretto a favore e uno contro, ed entrambe le gare terminate con 6 punti di scarto), e, con ancora tre partite da giocare, cercherà di vendere cara la pelle per garantirsi una qualificazione alla seconda fase non ancora certa. Una missione che i sebini hanno le potenzialità per minare: unica squadra del campionato con una media punti superiore agli 80 a partita, i gialloblù conteranno sulla presenza di Giacomo Bonavida (miglior realizzatore del campionato con 380 punti).