Basket

Basket, B Interregionale: Iseo per l’allungo, Gardone vuole ripartire

Alessia Tagliabue
Ricco menù anche in serie C: Gussago ospita Cernusco, Ospitaletto sfida Gorle, chiude il programma la sfida tra Mazzano e Busnago
I giocatori della Gardonese - © www.giornaledibrescia.it
Il cammino della serie B Interregionale continua per Iseo e Gardone, e tra chi cercherà di smuovere la classifica e di continuare a fare bene e chi ancora deve trovare la propria bussola vedrà entrambe sul parquet sabato sera: alle 20.30 Montebelluna accoglierà Iseo per il delicatissimo scontro diretto, mentre la Gardonese attenderà alle 21 al PalaItis la terza forza del campionato Gorizia.

Occasione allungo

I sebini, che si trovano al momento nel gruppone delle squadre a 14 punti proprio con Montebelluna, Pordenone e la Jadran Trieste, avranno la ghiotta occasione di un allungo in classifica in caso di vittoria (favorita anche dal fatto che i triestini saranno impegnati contro la capolista).

I veneti hanno al momento dalla loro il fattore scontro diretto: all’andata fu 74-69 il risultato messo a referto al PalaAntonietti grazie alla prestazione di Deganello e Osellieri (al momento miglior realizzatore dei suoi). I veneti arrivano da due sconfitte consecutive (contro Monfalcone ed Oderzo), e l’ultima vittoria è stata a metà gennaio ai danni di Gardone: la truppa di Perucchetti dovrà mettere in campo quanto di buono si è visto lo scorso weekend ai danni della Jadran.

Coach Perucchetti di Iseo - Foto Nicola Agostini
Sfida delicata

Per Gardone invece sarà un’altra sfida delicata: ai valtrumplini non è bastato lo sprint del derby per evitare il black out lo scorso fine settimana in casa di Oderzo, e al momento sono 10 i punti in classifica dei ragazzi di Sguaizer, terzultimi. Venti lunghezze esatte, quindi, quelle che li separano da Gorizia: all’andata, in terra giuliana, furono però i valtrumplini ad esultare 79-75 nella loro prima vittoria stagionale. All’epoca fu Cravedi (24) a fare da mattatore: oggi i biancoblù possono – e devono – iniziare a far fruttare anche i nuovi innesti di livello messi a segno ad inizio 2026.

Serie C

La ventiduesima giornata di serie C si aprirà invece sabato alle 18.30 sul parquet di Gussago, che attenderà Cernusco, e proseguirà alle 18 con il quasi testacoda tra Ospitaletto e Gorle. Alle 18.30 Pisogne se la vedrà con Gorgonzola, mentre alle 20.30 Verolanuova ospiterà Seriana. Il menù di serie C si concluderà alle 20.45 con la sfida tra Mazzano e il fanalino di coda Busnago.

Argomenti
Coram IseoPallacanestro Gardonese
Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

