Basket, B femminile: quinta sconfitta di fila per Pontevico

Francesco Venturini
Crisi senza fine per le bassaiole, che crollano anche contro San Gabriele. Non bastano i 20 punti della solita Chiara Faroni
Daniela Doldi, coach di Pontevico - © www.giornaledibrescia.it
Daniela Doldi, coach di Pontevico
Quinta sconfitta consecutiva per Pontevico, che non riesce a svoltare nemmeno contro San Gabriele. Le ragazze guidate da Daniela Doldi crollano ancora una volta nel finale dopo una gara rimasta in equilibrio per oltre 30 minuti e restano ferme in classifica a quota 10 punti.

Il momento negativo delle bassaiole sembra non trovare mai fine. Non bastano i 20 punti della solita Chiara Faroni e i 17 di Agnese Bevolo per tornare a sorridere. San Gabriele risponde con una prestazione monstre di Baiardo, autrice di 26 punti, e con l’ottimo contributo del duo Gorobica-Pagani, che combina per 24 punti complessivi.

La cronaca

Pontevico parte bene e chiude avanti di tre lunghezze il primo quarto (16-13), poi allunga prima dell’intervallo, andando negli spogliatoi sul 34-28. Al rientro sul parquet San Gabriele prova a risalire la china trascinata da Baiardo, ma Pontevico risponde col duo Faroni-Moreni e arriva all’ultimo decisivo periodo ancora avanti 47-44.

Nel finale, però, il copione si ripete. Pontevico finisce la benzina troppo presto e crolla sotto i colpi di Pagani e Gorobica: il parziale di 20-6 chiude la gara sul 64-53 finale e lascia ancora una volta l’amaro in bocca alle bresciane.

Il tabellino

San Gabriele-Pontevico 64-53

San Gabriele Basket: Belotti, Anfossi 2, De Rico 1, Targa, Pagani 11, Baiardo 26, Serralunga, Sordi 2, Gorobica 13, Rossi 7, Sangiorgio 2. All.: Zappetti

Meccanica Fantini Pontevico: Codolo ne, Di Giorgio, Bevolo 17, De Cristofaro 2, Bernardelli 2, Pinardi ne, Moreni 9, Adami ne, Faroni 20, Zamboni 3, Morellato. All.: Doldi.

Arbitri: Di Stanio e Godino.

Note: Parziali 13-16, 28-34, 44-47.

