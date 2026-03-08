Basket, B femminile: Pontevico espugna il PalaIseo di Milano

Importante vittoria per Pontevico, che espugna il PalaIseo di Milano e sale a quota 18 punti in classifica. Contro il Basket Femminile Milano finisce 52-70: due punti preziosi che permettono al gruppo di Doldi di agganciare proprio le meneghine e portarsi al nono posto. A trascinare le bassaiole verso il successo sono ancora una super Marta Scarsi, autrice di 23 punti, e la coppia Bevolo-De Cristofaro, che firma 13 punti a testa.

Il match

Dopo un primo quarto equilibrato, in cui per le biancoblù sono soltanto Bevolo e Scarsi a muovere la retina, Milano chiude avanti 18-14 grazie ai canestri di Discacciati, Zumaglini e Carmeli. Pontevico però cambia marcia nella seconda frazione. De Cristofaro entra in partita e prende per mano le bassaiole, mentre Scarsi continua a colpire con continuità. Milano fatica a reagire e si va all’intervallo lungo con le ospiti avanti 33-25.

Dopo la pausa il match torna in equilibrio, con le bresciane brave a rispondere colpo su colpo ai tentativi di rimonta delle padrone di casa. Si arriva così all’ultimo periodo con Pontevico avanti di 7 lunghezze. Il divario si allarga definitivamente negli ultimi dieci minuti, quando le ospiti chiudono i conti. Faroni e Bevolo aprono il parziale, poi quattro punti di Moreni permettono a Pontevico di toccare la doppia cifra di vantaggio (40-53).

Milano prova l’ultimo colpo di reni per rientrare in partita, ma la tripla di Faroni e altri quattro punti della scatenata Scarsi mettono in ghiaccio la gara. Pontevico vola così sul definitivo 52-70 e conquista due punti meritati.

Il tabellino

Basket Femminile Milano-Pontevico 52-70

1A Classe Basket Femminile Milano: Discacciati 13, Pastori 5, Zumaglini 7, Sartori 2, Cestari 5, Carmeli 13, Dionigi, Fordiani, Gregotti, Cassani 7, Osmetti. All.: Da Ros

Meccanica Fantini Pontevico: Pinardi ne, Di Giorgio 4, Bevolo 13, De Cristofaro 13, Bernardelli 2, Scarsi 23, Moreni 6, Adami ne, Faroni 7, Zamboni ne, Morellato ne, Rossini 2. All.: Doldi.

Arbitri: Ghizzoni e Balestreri.

Note: parziali 18-14, 25-33, 38-45