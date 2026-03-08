Giornale di Brescia
Basket, B femminile: Pontevico espugna il PalaIseo di Milano

Francesco Venturini
Vittoria importante per il gruppo di Doldi, che aggancia proprio le meneghine al nono posto in classifica
Buona prova di Bevolo che chiude con 13 punti - © www.giornaledibrescia.it
AA

Importante vittoria per Pontevico, che espugna il PalaIseo di Milano e sale a quota 18 punti in classifica. Contro il Basket Femminile Milano finisce 52-70: due punti preziosi che permettono al gruppo di Doldi di agganciare proprio le meneghine e portarsi al nono posto. A trascinare le bassaiole verso il successo sono ancora una super Marta Scarsi, autrice di 23 punti, e la coppia Bevolo-De Cristofaro, che firma 13 punti a testa.

Il match

Dopo un primo quarto equilibrato, in cui per le biancoblù sono soltanto Bevolo e Scarsi a muovere la retina, Milano chiude avanti 18-14 grazie ai canestri di Discacciati, Zumaglini e Carmeli. Pontevico però cambia marcia nella seconda frazione. De Cristofaro entra in partita e prende per mano le bassaiole, mentre Scarsi continua a colpire con continuità. Milano fatica a reagire e si va all’intervallo lungo con le ospiti avanti 33-25.

Dopo la pausa il match torna in equilibrio, con le bresciane brave a rispondere colpo su colpo ai tentativi di rimonta delle padrone di casa. Si arriva così all’ultimo periodo con Pontevico avanti di 7 lunghezze. Il divario si allarga definitivamente negli ultimi dieci minuti, quando le ospiti chiudono i conti. Faroni e Bevolo aprono il parziale, poi quattro punti di Moreni permettono a Pontevico di toccare la doppia cifra di vantaggio (40-53).

Milano prova l’ultimo colpo di reni per rientrare in partita, ma la tripla di Faroni e altri quattro punti della scatenata Scarsi mettono in ghiaccio la gara. Pontevico vola così sul definitivo 52-70 e conquista due punti meritati.

Il tabellino

Basket Femminile Milano-Pontevico 52-70

1A Classe Basket Femminile Milano: Discacciati 13, Pastori 5, Zumaglini 7, Sartori 2, Cestari 5, Carmeli 13, Dionigi, Fordiani, Gregotti, Cassani 7, Osmetti. All.: Da Ros

Meccanica Fantini Pontevico: Pinardi ne, Di Giorgio 4, Bevolo 13, De Cristofaro 13, Bernardelli 2, Scarsi 23, Moreni 6, Adami ne, Faroni 7, Zamboni ne, Morellato ne, Rossini 2. All.: Doldi.

Arbitri: Ghizzoni e Balestreri.

Note: parziali 18-14, 25-33, 38-45

Argomenti
serie B femminilePontevico Basket Femminile
  3. Ricarica la pagina se necessario