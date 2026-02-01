Giornale di Brescia
Basket, B femminile: Pontevico torna a vincere dopo sette ko

Francesco Venturini
Espugnato il parquet di Melzo: finisce 61-47 per le bassaiole, che provano così a mettersi alle spalle un periodo complicato
Daniela Doldi, coach di Pontevico - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
AA

Finalmente Pontevico. Le bassaiole interrompono la striscia negativa di sette sconfitte consecutive e tornano a sorridere espugnando il parquet di Melzo con il punteggio di 61-47. L’approccio della squadra di Doldi è subito convincente: Pontevico parte forte, prende ritmo e dopo pochi minuti scava già il primo solco.

Il parziale iniziale dice 23-14, con una De Cristofaro subito protagonista e autrice di 8 punti nel primo quarto. Alla ripresa Melzo prova a rientrare in partita. Grassi sale in cattedra e guida la reazione delle padrone di casa, mentre Pontevico fatica a trovare continuità offensiva. All’intervallo, però, le ospiti conservano comunque 4 lunghezze di vantaggio (25-29).

La ripresa

Il momento decisivo arriva dopo la pausa lunga. Le bassaiole aumentano l’intensità e piazzano lo strappo che indirizza il match: Bevolo firma i canestri che permettono a Pontevico di prendere il largo, mentre Melzo non riesce a rispondere. A 10’ dalla sirena il tabellone recita 44-32 per le ospiti.

Nell’ultimo quarto non ci sono reali chance di rimonta per le locali. Melzo prova a restare agganciata alla gara, ma una super Chiara Faroni, con 11 punti nell’ultimo periodo, chiude definitivamente i conti. Finisce 61-47: il gruppo di Doldi torna alla vittoria e può finalmente lasciarsi alle spalle un periodo complicato.

Il tabellino

Melzo-Pontevico 47-61

Basket Melzo: Cipriani, Lattuada 2, Ben Torkia 2, Ceresoli, Maglio ne, Motta 8, Bonomi B. 7, Bonomi E. 4, Rosati ne, Ceresoli 2, Gambarini 8, Grassi 14. All.:Pentrella.

Meccanica Fantini Pontevico: Codolo 8, Di Giorgio 2, Bevolo 13, De Cristofaro 12, Bernardelli 5, Pinardi ne, Moreni 2, Adami ne, Faroni 19, Zamboni ne, Morellato ne. All.: Doldi.

Note: parziali 14-23, 25-29, 32-44.

Argomenti
Pontevico Basket Femminileserie B femminileMelzo
  3. Ricarica la pagina se necessario