Basket serie B femminile, Pontevico vince e vola in vetta

Pontevico torna a ruggire e travolge Broni con un secco 75-44. Le bresciane consolidano il loro incredibile ruolino di marcia casalingo e ritrovano il primo posto, almeno per una notte. Domani sarà il derby milanese tra le Stars e Bfm a decidere le sorti di una vetta che, al momento, vede il gruppo di Doldi in compagnia di Carugate e Milano stars a quota 26.

La cronaca

Tutto troppo facile per capitan Racchetti e compagne che, subito il canestro iniziale di Corti, si portano in un amen sul 15-2 trascinate dalle solite Kotnis e De Cristofaro. Broni non dà segnali di ripresa: Pontevico ne approfitta e scappa via concludendo il primo quarto con 20 confortanti lunghezze di vantaggio (26-6).

Gara praticamente in cassaforte e ritmi in calo prima dell’intervallo. Cambiano le interpreti sul parquet ma non il risultato: è ancora Kotnis a far la voce grossa e a portare, con 10 punti sui 13 di squadra, le bassaiole sul 39-18 dopo i primi 20’. Nessuna sorpresa dopo la pausa lunga: le ragazze di Doldi continuano a dimostrarsi nettamente superiori delle avversarie. Prima chiudono il terzo periodo sul 59-29 e poi amministrano, spinte da una Samantha Pintossi in grande spolvero, fino all’ultima sirena.

Bernardelli in azione - © www.giornaledibrescia.it

Il tabellino

Pontevico-Broni 75-44

Meccanica Fantini Pontevico: Kotnis 19, Savoldi 2, Visigalli 3, Racchetti, De Cristofaro 8, Bernardelli 4, Catterina 5, Adami 2, Rossi 6, L. Pintossi 13, S. Pintossi 13. All.: Doldi.

Broni: Corti 12, Germani 5, Maniero 7, Trovato 1, Romice, Buranella 14, Cavenaghi, Quintiero 3, Merli 2. All.: Castignetti.

Arbitri: Mangelli e Amighetti.

Note: parziali 26-6, 39-18, 59-29.