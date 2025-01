Basket serie B femminile, Pontevico perde partita e primato

Nel big match valido per il quindicesimo turno del campionato di serie B femminile, Pontevico scivola sul parquet di Carugate (53-51 il risultato finale), cedendo la corona di capolista alle Milano Stars, vittoriose a Canegrate per 74-61.

Il match

Le bresciane faticano a entrare in partita ed impiegano circa tre minuti per carburare. Servono due triple firmate Kotnis e De Cristofaro per recuperare lo svantaggio iniziale e sbloccare la squadra. Rossi firma il 9-6, ma le padrone di casa, trascinate da Bremaud, reagiscono nell’immediato centrando il break di 9-0 che vale il 15-9. Pintossi ci mette una pezza dall’arco, ma un ulteriore colpo di reni finale di Carugate chiude il primo quarto sul 19-12. Nel secondo periodo, la reazione di Pontevico non si fa però attendere: Visigalli e Racchetti si iscrivono al match con due triple che riportano le bresciane sul -1. Kotnis risponde a Grassia e Racchetti replica a Poma, dando vita a un confronto equilibrato e combattuto. Rizzo segna dalla distanza a 11 secondi dalla sirena, mandando Carugate al riposo lungo avanti 26-22.

La ripresa

Capitan Racchetti inaugura la ripresa con la seconda tripla personale. Sul fronte opposto Bremaud risponde immediatamente con la stessa moneta, mantenendo la sfida in equilibrio. Ogni canestro di Pontevico è seguito da una pronta risposta della squadra di casa, che regge l’urto delle avversarie grazie anche a una solida prestazione difensiva. Visigalli firma il sorpasso sul finale di quarto, ma Usuelli, dalla lunetta, riporta tutto in parità sul 36-36 a dieci minuti dal termine. Nell’ultimo quarto, le due squadre si affrontano a viso aperto senza che nessuna riesca a prendere il controllo definitivo. Il gruppo guidato da Doldi respinge un tentativo di fuga delle padrone di casa con un break di 7-0 che vale il +1 a 37 secondi dalla fine. Le ultime giocate sono però fatali: ci pensano Meroni e Usuelli a trovare i punti decisivi per regalare a Carugate una vittoria sofferta e preziosa.

Il tabellino

Carugate-Pontevico 53-51

Carugate: Bevilacqua 2, Carrera ne, Trassini ne, Usuelli 18, Marino ne, Rizzo 7, Poma 4, Rogata ne, Bremaud 10, Andreone 1, Grassia 4, Meroni 7. All.: Stibiel.

Meccanica Fantini Pontevico: Kotnis 14, Visigalli 5, Racchetti 16, De Cristofaro 6, Bernardelli, Catterina, Adami ne, Vida 2, Rossi 5, S.Pintossi, L.Pintossi 3. All.: Doldi.

Arbitri: Marchesi e Romeri.

Note: parziali 19-12, 26-22, 36-36.