Basket B femminile, a Milano secondo ko stagionale per Pontevico

Le Stars di Milano infliggono la seconda sconfitta stagionale alla Meccanica Fantini Pontevico. Le ragazze di coach Doldi non riescono a ribaltare nel finale una gara compromessa nel primo tempo e si arrendono sulla sirena con il punteggio di 62-60.

Non bastano i 20 punti della solita Kotnis e i 13 di De Cristofaro per espugnare il parquet meneghino: le padrone di casa approfittano della partenza falsa delle bresciane e resistono ai loro assalti finali, portando a casa due punti preziosi che valgono l’aggancio al primo posto.

La cronaca

La gara inizia in salita per Pontevico, che fatica a trovare ritmo e precisione. Vujovic e Savini trascinano Milano a un primo quarto convincente, chiuso sul 15-7. Nel secondo periodo, la Meccanica Fantini tenta una reazione, ma è ancora la formazione di casa a dettare il gioco: Savini continua a colpire, portando le Stars al riposo lungo con un solido vantaggio in doppia cifra (30-19).

La ripresa

Nella ripresa, Pontevico cambia atteggiamento e torna in campo con maggiore determinazione. Milano, però, si affida ancora a una scatenata Savini, che segna altri 10 punti fondamentali per mantenere il margine. Sul fronte opposto, Rossi e Vida rispondono con canestri importanti, riducendo il divario al termine del terzo quarto, chiuso sul 50-40.

Finale al cardiopalma

L’ultimo periodo si apre con la reazione bresciana: due triple consecutive di Kotnis riaccendono le speranze, ma Milano replica con un break di 8-0 che sembra chiudere i giochi. Tuttavia, Pontevico non si arrende: Kotnis, De Cristofaro e Racchetti firmano un contro-break che riporta le ospiti sul -4 (60-56). Il finale è al cardiopalma. Vujovic segna per le Stars, Rossi accorcia, ma Pontevico spreca due liberi pesanti con Kotnis e Racchetti, lasciando il risultato invariato sul 62-60.

Il tabellino

Milano Stars-Pontevico 62-60

Milano Basket Stars: Lorenzi, Bestagno 12, Vujovic 14, Savini 23, Dell’Orto ne, Sangan, Ruisi 9, Polato 4, Santucci, Bologna ne, Spezia ne. All: Vaccari.

Meccanica Fantini Pontevico: Kotnis 20, Visigalli, Racchetti 6, De Cristofaro 13, Bernardelli, Catterina 3, Adami ne, Vida 5, Rossi 11, S.Pintossi, L.Pintossi 2. All.: Doldi

Arbitri: Balestreri e Invernizzi.

Note: parziali 15-7, 30-19, 50-40.