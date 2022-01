Serie A2, la Rmb Brixia cerca i due punti per la Coppa

Dopo oltre un mese di stop, riparte il cammino della Rmb Brixia che punta a conquistare un posto nella Final Eight di Coppa Italia. Alle 19 la squadra bresciana gioca a Ponzano Veneto (in provincia di Treviso) il recupero della sesta giornata, gara a suo tempo rinviata per la convocazione in nazionale di una giocatrice veneta, consapevole che la vittoria significa l’aritmetica certezza della partecipazione alla Coppa Italia, traguardo prestigioso già raggiunto la scorsa stagione da new entry e che raggiungere anche quest’anno sarebbe un grande risultato.

L’avversario odierno è il Ponzano Basket, squadra al quarto anno in A2, che la scorsa stagione si è salvata all’ultimo turno dei play out. È una squadra giovane, con alcune veterane di valore tra le quali le new entry Brunelli (ottima guardia), l’ala Gobbo ed il pivot Van Der Keijl, uno dei centri più alti del campionato, abituata alla doppia-doppia (punti e rimbalzi), e sarà sicuramente interessante il duello con Turmel, anche lei abituata a numeri di peso.

In più, oltre alla confermata play Giordano, esperta della categoria, ci sono a disposizione di coach Zimerle anche alcune giovani interessanti del vivaio della Reyer Venezia come Camporeale, Rescifina e Sekulic. Ponzano è ottava a 12 punti, con 2 gare da recuperare oltre a quella odierna, come la Brixia, e si presenta reduce da 4 vittorie di fila, ultima quali il 18 dicembre con il S. Giorgio. Qui Brixia.

Le cittadine arrivano alla sfida odierna desiderose di ripartire dopo il lungo stop che ha interrotto l’ottima prima parte di campionato della Rmb, che ha subito solo 2 sconfitte in 10 gare: la prima dopo 2 overtime con l’imbattuta Crema e la seconda di misura nell’ultima sfida giocata, quella del 18 dicembre con il Sanga Milano. Le bresciane di coach Zanardi, terze a 16 punti, hanno potuto allenarsi regolarmente ma, dopo tanto tempo senza disputare una gara, dovranno cercare di ritrovare il giusto ritmo gara così da giocare al meglio e conquistare quei due punti che regalerebbero loro la certezza della partecipazione alla Coppa Italia pur con ancora due gare da recuperare. Diretta streaming sulla pagina StreamingSport di Youtube.

La situazione

Gli altri recuperi: Crema-S. Giorgio Mantova, Udine-Vicenza. Classifica: Crema (11 gare giocate) p.ti 22; Castelnuovo Scrivia (11) 18; Rmb (10) e Udine (10) 16; Alpo (11), S. Giorgio Mantova (12) e Sanga Milano (12) 14; Ponzano (10) 12; Carugate (12) 10; Pall. Bolzano (10) e Alperia Bolzano (11) 6; Vicenza (10) 4; Treviso (11) e Torino (11) 0.

