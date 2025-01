Basket serie A, Germani in trasferta a Varese: segui la diretta

Alle 19 la Germani scende in campo a Masnago per affrontare Varese nella diciassetesima giornata di regular season, seconda di ritorno. La Pallacanestro Brescia, reduce dallo stop in casa contro Tortona, è seconda in classifica. A pari punti con altre tre squadre (la capolista è Trapani). Varese è undicesima.

Dopo un inizio di stagione molto deficitario, l’Openjobmetis si è rimessa in carreggiata soprattutto grazie al rendimento interno. La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. In questo contenuto gli aggiornamenti testuali.