La Germani ospita Trento per chiudere l’andata in vetta: la diretta

Alle 20 la Germani affronta Trento al PalaLeonessa. Va in scena l'ultima gara del girone di andata. Chi vince ottiene il titolo di campione d'inverno. La Pallacanestro Brescia e l'Aquila sono infatti appaiate in testa alla classifica a quota 22 punti.

I trentini sono di fatto primi, ma solo per via di una migliore differenza canestri. I biancoblù di Poeta hanno perso a Treviso la scorsa settimana, dopo aver conquistato sette vittorie consecutive. I bianconeri della Dolomiti Energia sono invece reduci da quattro sconfitte in serie tra campionato ed Eurocup.

A sorpresa, Galbiati ha portato con sé il playmaker Ellis, che pareva ancora infortunato e indisponibile. Non è invece in distinta l'ala Zukauskas. La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. In questo contenuto gli aggiornamenti testuali.