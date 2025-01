Germani-Tortona, grande partita all’insegna dei punti di domanda

Due filosofie a confronto questa sera al PalaLeonessa (18.15). Qualche chance per Ndour, Burnell rientra dalla Florida

3 ' di lettura

Bilan in azione nella sfida d'andata dello scorso 17 novembre - Foto Ciamillo/Castoria © www.giornaledibrescia.it

Maurice Ndour? Potrebbe essere impiegato, almeno per qualche minuto. Jason Burnell? Dovrebbe rientrare questa mattina dalla Florida. Dalla loro condizione e presenza passa molto della partita della Germani di oggi, contro Tortona. La Pallacanestro Brescia la affronta da prima in classifica (24 i punti raccolti fin qui). Si tratta di uno scontro diretto tra due formazioni che si candidano a partecipare alla post-season, divise al momento da 6 punti. Un successo dei biancoblù li porterebbe a +8, c