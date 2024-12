La Germani sfida Pistoia per l’aggancio in vetta a Trento: la diretta

La Germani sfida Pistoia al PalaLeonessa e sogna l'aggancio in vetta a Trento. La palla a due è alle 19.30. L'Aquila ha infatti perso a Casale Monferrato contro Tortona, e resta quindi a 22 punti, raggiungibile in caso di successo sull'Estra. La Pallacanestro Brescia viene da sei vittorie consecutive, l'ultima delle quali è stata colta al Taliercio di Venezia, contro la Reyer, domenica scorsa.

La squadra è in uno stato di forma eccezionale. Pistoia, al contrario, ha perso tutte le ultime sei gare. Ha cambiato allenatore in settimana, ma il nuovo head coach, Okorn, non può ancora stare in panchina. Si trova al palazzetto, ma non direttamente a bordo campo. Al suo posto Tommaso Della Rosa, assistente, nonché fratello del capitano Gianluca.

Tra gli ospiti il grande ex di serata, il playmaker americano Christon. La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. In questo contenuto gli aggiornamenti testuali.