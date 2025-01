Germani, Dowe: «Ora impariamo a migliorare l’inizio di gara»

Il play ospite ieri a Teletutto: «Per me un ruolo nuovo, so che posso dare di più. Ma non c’è alcunché di cui lamentarsi»

2 ' di lettura

Chris Dowe è stato molto prezioso dalla panchina fino a questo momento - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it

«Forever underrated», ossia «per sempre sottovalutato», è una piccola frase che ha tatuata addosso, ma anche il nome del proprio brand di vestiti. Una sorta di motto personale, che risuona pure in questa stagione particolare. Il play della Germani Chris Dowe ne ha parlato ieri, nel corso della puntata di Basket Time andata in onda su Teletutto, e a margine della trasmissione. «Sto ricoprendo un ruolo diverso rispetto a quello al quale sono abituato – racconta, senza alcuna vena polemica –. So co