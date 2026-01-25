La Germani sfida Udine al PalaLeonessa: la diretta

Alle 19 la Germani scende sul parquet del PalaLeonessa per affrontare Udine. È la diciassettesima di regular season, la seconda di ritorno. All’andata, in Friuli, la Pallacanestro Brescia vinse senza patemi.

Udine, nel frattempo, è però cresciuta molto, e da neo-promossa è anche riuscita a strappare un pass per la Final Eight di Coppa Italia. C’è di più, sarà proprio l’avversaria di Brescia, ai quarti, tra meno di un mese, il 18 febbraio, a Torino.

Cotelli ha l’organico al completo a disposizione. L’Apu schiera Christon e Alibegovic, due giocatori che hanno lasciato il segno da queste parti. La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. In questo contenuto gli aggiornamenti testuali.

Complici il fatto che la Virtus Bologna (e anche l’Olimpia Milano) giocano lunedì, la Germani, vincendo, si assicurerebbe almeno una notte da capolista solitaria.