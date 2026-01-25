Giornale di Brescia
Abbonati
⬤ LiveBasket

La Germani sfida Udine al PalaLeonessa: la diretta

Marco Mezzapelle
Palla a due alle 19, match valido per la seconda giornata di ritorno. In caso di vittoria, Brescia si regalerebbe una notte da capolista solitaria
Matteo Cotelli, coach della Germani - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
Matteo Cotelli, coach della Germani - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
AA

Alle 19 la Germani scende sul parquet del PalaLeonessa per affrontare Udine. È la diciassettesima di regular season, la seconda di ritorno. All’andata, in Friuli, la Pallacanestro Brescia vinse senza patemi.

Udine, nel frattempo, è però cresciuta molto, e da neo-promossa è anche riuscita a strappare un pass per la Final Eight di Coppa Italia. C’è di più, sarà proprio l’avversaria di Brescia, ai quarti, tra meno di un mese, il 18 febbraio, a Torino.

Cotelli ha l’organico al completo a disposizione. L’Apu schiera Christon e Alibegovic, due giocatori che hanno lasciato il segno da queste parti. La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. In questo contenuto gli aggiornamenti testuali.

Complici il fatto che la Virtus Bologna (e anche l’Olimpia Milano) giocano lunedì, la Germani, vincendo, si assicurerebbe almeno una notte da capolista solitaria.

Caricamento...

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Germani Pallacanestro BresciaApu Udineserie ABrescia
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario