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Basket, play off di C: Ospitaletto perde gara-1 con Casalasco

Tommaso Olivari
I franciacortini, privi di Moss, Santinon e Fallou, dovranno evitare il ko in gara-2 per mantenere vive le proprie speranze
Coach Rossi - Foto Sebastiano Ronzani
Coach Rossi - Foto Sebastiano Ronzani
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Ospitaletto si arrende in gara-1 delle semifinali play off di C sul parquet di Casalasco (89-57). I franciacortini, privi di Moss, Santinon e Fallou, nonostante la resistenza iniziale, sono stati costretti ad alzare bandiera bianca. Il Cxo di coach Rossi, per mantenere vivo il sogno finale, dovrà evitare il ko in gara-2 mercoledì alle 21.

Il match

Dimitrov e Silva aprono le danze per i padroni di casa, ma un sempre più imprescindibile Danfakha e Mora conducono i bresciani sul 9-6 al 3’. Nessuna delle due squadre fa un passo indietro in fase offensiva, ma nel finale l’accelerata di Dimitrov vale il +5 Casalasco (25-20 al 10’). Nei successivi 10’ il Cxo fatica a trovare la via del canestro, con il solo Giorgini che riesce a far muovere la retina. Anche il Nuovo Basket litiga con le percentuali, ma 8 punti di Silva permettono comunque di scavare un ulteriore solco prima della pausa lunga (42-31 al 20’).

Al rientro Mora e compagni non riescono a segnare con più costanza: Parravicini colpisce con cinque punti, ma è ancora Silva a prendersi la scena con 9 punti di pregevole fattura e di fondamentale importanza (65-43 al 30’). Nell’ultima frazione Casalasco gioca sul velluto e, forte dei canestri di Valenti e Cristofori, chiude gara-1 sul netto punteggio di 89-57. Nelle fila di Ospitaletto, nonostante la pesante sconfitta, ci provano Mora (17 punti) e Giorgini (12).

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