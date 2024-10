Petrucelli torna a Brescia: Germani-Trapani sarà una gara speciale

Dopodomani l’anticipo con i siciliani di John, che in estate ha salutato dopo tre anni da stella: sarà abbracciato come un vecchio amico, rimasto nel cuore

John Petrucelli è stato uno dei totem della Pallacanestro Brescia degli ultimi anni - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it

Mille modi diversi per parlare di lui. D’altra parte, John Petrucelli è John Petrucelli. Il suo ritorno a Brescia dopodomani, sabato, per Germani-Trapani, non passerà sottotraccia. La società siciliana ha fatto sapere che le uniche parole ufficiali prima della sfida d’alta quota (si giocherà al PalaLeonessa, con palla a due alle 20.30) saranno pronunciate da coach Repesa, coadiuvato, peraltro, da un altro grande ex, Andrea Diana, e pure da Isaac Jenkins, già player development coach biancoblù. J