Petrucelli plana su Trapani e ora la Germani deve reimmaginarsi

La perdita dell’esterno va assorbita, possono aprirsi scenari differenti. Incerto anche il futuro di Akele, intanto Alessandro Magro allenerà all’estero

2 ' di lettura

John Petrucelli è pronto ad accasarsi a Trapani - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Luglio è iniziato, ma non ci sono state comunicazioni ufficiali. Ieri non si sono registrati annunci. Né circa l’approdo di John Petrucelli a Trapani, né circa il prolungamento del contratto di Nicola Akele con la Germani. Di fatto, però, l’italoamericano sarebbe da considerarsi un nuovo giocatore della squadra siciliana. Circostanza che costringe la Pallacanestro Brescia a reimmaginarsi. Il piano maestro prevedeva che, in caso di partenza di Petrucelli, si sarebbe proseguito con Akele. Nel 2022