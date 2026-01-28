Giornale di Brescia
Basket

Addio a Brad Branson, stella anni ‘80 del Basket Brescia

Rosario Rampulla
L’ala-centro americana giocò in città dal 1983 al 1986, ed è ancora il quarto marcatore all time del club: si è spento ieri all’età di 67 anni
Brad Branson con la casacca di Brescia - © www.giornaledibrescia.it

Lutto nel mondo del basket. È morto ieri, martedì 27 gennaio, all’età di 67 anni, Brad Branson.

Ala centro di 208 centimetri, con mani ben educate e grande capacità difensiva, Branson legò le proprie vicende a quella del Basket Brescia per un triennio, dal 1983 al 1986. Il suo arrivo nella nostra città (in Italia aveva già disputato una stagione a Rimini all’inizio degli anni ’80) si concretizzò dopo una paio di stagioni trascorse tra Nba e Cba.

L’impatto di Branson all’allora Simmenthal Brescia fu molto buono, sia per le capacità offensive sia per la capacità di proteggere il ferro. Terminata l’esperienza sotto il Cidneo (Branson è ancora il quarto marcatore all time del Basket Brescia), l’ala-centro americana si trasferì in Spagna dove difese i colori del Real Madrid (vincendo una coppa Korac nel 1988) e del Valencia.

Brad Branson
