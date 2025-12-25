Memorial Crotti, in arrivo la terza edizione organizzata dal Cxo Ospitaletto

Basket, passione e divertimento, con uno sguardo rivolto al futuro e ai giovani atleti. Sono queste le parole che descrivono al meglio il Memorial Pietro Crotti, torneo di basket ufficiale Fip organizzato dal Cxo Ospitaletto. La manifestazione, giunta alla terza edizione, si svolgerà tra il 27 e il 28 dicembre al Palazzetto dello Sport di Ospitaletto. In questa edizione il torneo, riservato alle categorie under 15 e under 17, ha compiuto un decisivo salto di qualità, potendo vantare la presenza di alcuni tra i migliori settori giovanili italiani.

Nell’Under 17 prenderanno parte Pallacanestro Brescia, Varese Academy, Fortitudo Bologna e Cxo Ospitaletto. Nell’Under 15, oltre alla Germani, saranno presenti anche Urania Milano, Tezenis Scaligera Verona e Aquila Basket Trento. Il memoriale Pietro Crotti, come confermato anche dall’organizzatore e vicepresidente del Cxo Ospitaletto Fabio Giugni, nasce con l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero possibile di giovani e famiglie. Per questo motivo, oltre al basket, sono previste varie attività come il Food Truck MA.VI.

Il 27 dicembre si disputerà la prima fase: nell’Under 17 si affronteranno Brescia e Varese alle 12, mentre alle 16 Cxo-Fortitudo. Per l’Under 15, invece, alle 14 Germani-Trento, mentre alle 18 Urania Milano-Tezenis Verona. Il 28, dalle 10 alle 16, si disputeranno le finali che determineranno le formazioni vincitrici del torneo.

I giovani

«Pietro Crotti è stato e ha rappresentato il basket a Ospitaletto, diventando un punto di riferimento per i giocatori e le famiglie – esordisce Fabio Giugni –. Per noi è fondamentale rivolgere lo sguardo verso i giovani per onorare la sua memoria e i valori che ha trasmesso. Quest’anno abbiamo voluto alzare il livello della competizione con formazioni di spicco, migliorando anche gli eventi al di fuori del parquet».

Lo sguardo dei dirigenti del Cxo Ospitaletto resta però proiettato verso il futuro. «Abbiamo scelto di mantenere le categorie Under 15 e l’Under 17 per creare un’identità riconoscibile nel tempo – conclude Giugni –. In futuro ci piacerebbe poter ampliare l’evento ad altre categorie e ci auguriamo, come per le passate edizioni, di aver tanti ragazzi anche di altre società sugli spalti».