Mauro Ferrari tra passato e futuro: «Germani, il primo obiettivo è salvarsi»

L’imprenditore apre la nuova stagione: «In Europa no, la società al momento non è pronta»

Mauro Ferrari con David Moss - © www.giornaledibrescia.it

C’è una spiegazione chiara per la separazione tra la Pallacanestro Brescia ed Alessandro Magro. C’è l’ammissione di un errore di valutazione circa gli ultimi play off. Ci sono uno sguardo rivolto al futuro e un piano sempre più definito. Mauro Ferrari, amministratore delegato di Germani Spa, ha parlato a 360 gradi nel corso della puntata di Basket Time andata in onda ieri sera su Teletutto. L’ultimo episodio della stagione 2023/24 e, per molti versi, il primo di quella 2024/25. Il triennio di Ma