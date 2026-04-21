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Lograto, i bambini del basket in campo con Della Valle e Ferrero

Francesco Venturini
Circa 300 presenti all’incontro con i campioni Germani e coach Cavazzana: consigli ai ragazzi, autografi e presentazione del camp estivo a San Zeno
  • Under 13 e campioni Germani: allenamento congiunto a Lograto - © www.giornaledibrescia.it
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Circa 300 persone hanno assistito questo pomeriggio all’allenamento congiunto di minibasket e under 13 organizzato dal Team 75 Lograto presso la palestra comunale insieme ai giocatori della Germani Amedeo Della Valle, Giancarlo Ferrero e il coach ex Lumezzane, Trento e Varese – tra le altre –, Vincenzo Cavazzana. Un’ora e mezza abbondante in cui sia il coach che i giocatori non si sono risparmiati nel dare consigli ai piccoli giocatori della squadra bianconera di Lograto prima dei consueti autografi e selfie di rito.

L’occasione è stata colta anche da Adv per presentare la seconda edizione del proprio camp estivo «Amedeo Della Valle Élite Skills Camp» aperto ai ragazzi di tutti i livelli dagli 8 ai 18 anni che si terrà dal 22 al 27 giugno e dal 29 giugno al 4 luglio a San Zeno Naviglio.

«È sempre emozionante vedere tanti ragazzi con tanta voglia di giocare a basket –  ha spiegato Giancarlo Ferrero – fa ricordare come tutto è iniziato, perché tutti noi abbiamo iniziato in campi come questo. Poter regalare delle emozioni e qualche piccolo segreto è sempre un bel momento». Un pensiero condiviso anche da capitan Amedeo Della Valle: «È stato bellissimo vedere tutta questa passione a Lograto. Riuscire a trasmettere qualcosa a questi ragazzi che ci seguono durante le nostre partite è sempre bello, mi porto questa energia in campo».

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