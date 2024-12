La sorpresa di Natale di Della Valle: incontro in centro con i tifosi

Un'improvvisata che ha regalato gioia (e gadget personali) ai tifosi della Germani. È bastato un post sulla profila Instagram di Amedeo Della Valle per richiamare l'attenzione di diverse famiglie nel giorno magico di Natale.

Sotto il Capitolium, in pieno centro a Brescia, Della Valle è arrivato con canotte, felpe e magliette, con aiutante speciale: coach Peppe Poeta. Regali, selfie e autografi per tutti i presenti. Persino per l'ultimo arrivato, Giancarlo Ferrero.

Dispensatore di felicità, Amedeo Della Valle ha lasciato via Musei dopo un’ora in compagnia dei suoi tifosi. Un gesto semplice e apprezzato da tutti i presenti (diverse decine) nel giorno in cui la magia del Natale non vuole finire.