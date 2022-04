La Germani soffre, lotta e vince. Battuta Napoli 68-70

Non si ferma la Germani, nemmeno davanti alle difficoltà. In un PalaBarbuto infuocato, gli uomini di coach Alessandro Magro centrano la quattordicesima vittoria consecutiva della stagione. Una gara che ha visto Brescia prendere subito in mano le redini del gioco, ma dopo 15 minuti perfetti ecco la reazione furiosa dei partenopei che hanno frantumato il +18 raggiunto da Moss e soci. Nella serata dove Della Valle è stato ingabbiato dalla morsa difensiva dei partenopei c’è voluto il sacrificio del collettivo. A decidere il match una stoppata di Kenny Gabriel a due secondi dalla sirena che ha regalato alla trentina di tifosi scesi all’ombra del Vesuvio l’ennesima gioia della stagione. Era la partita dei tanti ex, ci ha pensato Andrea Zerini a mettere paura alla Germani, Vitali utilizzato solo nel mezzo del match ma senza acuti. Una tripla appena entrato in campo per Eric Lombardi mentre per Leonardo Totè nemmeno un minuto in campo. Assente per un attacco influenzale coach Buscaglia. Brescia continua così la sua incredibile marcia, con una vittoria tanto sofferta quanto importante.

Il tabellino del match:

Napoli 68

Brescia 70

GEVI BASKET NAPOLI: Uglietti 6, Rich 11, Parks 11, Zerini 8, McDuffie 6, Lombardi 3, Velicka 6, Gudaitis 8, Vitali 2, Marini 7, Sinagra n.e, Totè n.e. Allenatore Francesco Cavaliere

GERMANI PALLACANESTRO BRESCIA: Mitrou-Long 11, Della Valle 9, Petrucelli 11, Gabriel 7, Burns 8, Eboua 5, Moss 6, Laquintana 3, Moore 10, Parrillo, Djiya n.e. Allenatore Alessandro Magro

ARBITRI: Tolga Sahin di Messina, Andrea Bongiorni di Pisa e Giacomo Dori di Mirano (VE)

NOTE: Parziali: 11-26, 29-38, 55-56. Tiri da due: 17/37 Napoli, 18/34 Brescia. Tiri da tre: 5/21 Napoli, 7/28 Brescia. Tiri liberi: 19/31 Napoli, 13/15 Brescia. Rimbalzi: 43(15 offensivi) Napoli, 34(10 offensivi) Brescia. Assist: 11 Napoli, 11 Brescia. Palle recuperate: 9 Napoli, 8 Brescia. Palle perse: 16 Napoli, 15 Brescia. Falli commessi: 19 Napoli, 26 Brescia. Falli subiti: 26 Napoli, 19 Brescia. Giocatori usciti con 5 falli: Petrucelli al 38’31”.

I quintetti iniziali:

NAPOLI: Ugletti, Rich, Parks, Zerini, McDuffie. Allenatore Francesco Cavaliere

BRESCIA: Mitrou-Long, Della Valle, Petrucelli, Gabriel, Burns. Allenatore Alessandro Magro

Quarto periodo:

Si va per difendere, Napoli ha due tentativi. A firmare la quattordicesima vittoria consecutiva è la stoppata di Kenny Gabriel!

Partita a scacchi, Napoli time out

Fuori il secondo 68-70

Fallo sistematico di Napoli, liberi per Mitrou-Long: segna il primo

Questa volta è Alessandro Magro a chiamare time out nel finale punto a punto con 25" sul cronometro

Rich con il runner 68-69

Napoli chiama time out con 33" da giocare

Della Valle a sfoderare tutta l'esperienza. Fallo di Zerini, liberi: due su due 66-69

40' Rich in avvicinamento 66-67

Mitrou-Long con un altra palla persa sanguinosa

Altro fallo non fischiato su Della Valle, Petrucelli nella lotta viene punito con il fischio. Quinto fallo personale. Parks dalla lunetta solo con il secondo 64-67

39' Arrivano altri fischi molto dubbi contro la Germani

Marini dopo tre rimbalzi offensivi di Napoli segna 63-67

38' Mitrou-Long con l'errore, Brescia torna a soffrire

Errore per Delle Valle, la difesa bresciana a fermare Parks con un fallo: liberi a bersaglio 61-67

Burns perde palla, Parks lo imita

37' Torna in campo il Marchesino

Laquintana con una grande giocata difensiva costringe Velicka al fallo in attacco, possesso Germani

Assist di Naz, Gabriel capitalizza un canestro importantissimo 59-67

36' Laquintana stoppato da Zerini, Parks riavvicina Napoli 59-65

E' il turno di Marini in lunetta (fallo inesistente), zero su due

35' La pressione di Petrucelli costa cara. McDuffie dalla lunetta porta il punteggio sul 57-65

34' La Germani lotta e recupera un altra palla

Petrucelli è un gladiatore, palla rubata, via in campo aperto per la "lepre" Lee Moore che segna 56-65

Laquintana con gli interessi, assist per Moore che segna 56-63

33' Laquintana con un altra palla persa scivolando sugli adesivi

Brescia recupera palla ma non ne approfitta

32' Petrucelli con la specialità della casa. Rapina e fuga 56-61

Magia di Tommaso Laquintana con la tripla dall'angolo allo scadere dei 24". 5-59

31'Si ricomincia con il solito Gudaitis in lunetta: pareggio a quota 56

Terzo periodo:

In lunetta si presenta Gudaitis: due su due 55-56

Laquintana con troppa fretta, Napoli andrà in lunetta a tempo scaduto per il fallo di Burns a rimbalzo

30' Velicka in lunetta, buono solo il secondo 53-56

Eccolo! Kenny Gabriel, tripla 52-56

Si sblocca Gabriel 52-53

29' Brescia continua a sbagliare, Gudaitis a cronometro fermo firma il primo vantaggio Napoli 52-51

Tutto da rifare

Parks in lunetta pareggia a quota 51

Ancora Rich 50-51

28' Mitrou-Long fino in fondo 47-51

Rich con in primi punti del match 47-49

27' Moss! A togliere le castagne dal fuoco 44-49

Si torna a giocare, Eboua si fa stoppare da Zerini, Parks segna il 44-46

Time out chiamato dagli arbitri per risolvere il problema

Continuano i problemi al tavolo. Gioco femro per la seconda volta nel terzo periodo di gioco

Ancora Zerini 42-46

25' Burns al secondo tentativo 40-46

Doppio errore dall'arco per la Germani, Zerini la punisce 40-44

24' Della Valle di pura classe 38-44

Parks da sotto 38-42

Petrucelli a suonare la carica 36-42

23' Zerini riavvicina Napoli 36-40

22' Marini da lontano 34-40

Petrucelli fermato da Zerini con il fallo, liberi a bersaglio 31-40

21' Napoli subito a bersaglio 31-38

Secondo periodo:

Canestro buono, tutti al riposo sul 29-38

Tap in vincente sulla sirena di Moore, si attendo la conferma dall'istant replay

Brescia pasticcia in attacco, Moore regala due liberia McDuffie. Uno su due 29-36

20' Della Valle a guadagnarsi due liberi, errore sul primo, a bersaglio il secondo 28-36

McDuffie in lunetta non sbaglia 28-35

Amedeo! Di potenza 26-35

19' Vitali dalla media 26-33

Mitrou-Long trova il fallo, liberi importantissimi che chiudono il parziale partenopeo 24-33

18' Mitrou-Long esce con il pallone in mano dal campo, altra palla persa

Passi di Petrucelli, altra palla persa

Magro chiama time out

16' Black out Germani. Napoli ne approfitta e accorcia sul 24-31

Parziale di 9-0 firmato Velicka 22-31

15' Uglietti ancora a bersaglio 19-31

Magro rimette in campo Della Valle e Mitrou-Long

Altra palla persa per Brescia con la violazione dei 24 secondi

Time out Germani

14' Uglietti punisce gli errori bresciani in contropiede 17-31

Parks sblocca Napoli 15-31

Napoli si rifugia in un time out

13' Brescia allunga con il capitano! Tripla di Moss per il 13-31

12' Moore in versione anni '80, piazzato dalla media 13-28

11' Si riparte con Gudaitis in lunetta. Questa volta è preciso 13-26

Primo periodo:

Gudaitis sul ferro, si va al primo riposo sul 11-26

Lee Moore, come un razzo 11-26

Ancora cronometro fermo, Gudaitis in lunetta, ancora uno su due 11-24

10' Ancora un positivo Eboua. Liberi a bersaglio 10-24

9' Burns ancora a bersaglio, ma che giocata Laquintana! 10-22

Bravo Eboua! Rimbalzo offensivo, canestro e fallo subito. Gioco da tre punti chiuso 10-20

Guadaitis a cronometro fermo segna solo il primo 10-17

Time out Napoli

8' Ancora Naz! Altra tripla 9-17

Risposta immediata di Mitrou-Long 9-14

7' Lombardi da lontano 9-11

Brescia spreca tre occasioni in attacco

6' Viaggio in lunetta per Petrucelli: presciso 6-11

5' Ancora Burns, con l'assist di Naz 6-9

Zerini a correggere sul rimbalzo 6-7

4' Pick and roll centrale: Della Valle-Burns. Schiacciata 4-7

Primi lberi del match: Parks fa due su due 4-5

3' Petrucelli con il furto per Della Valle che spara 2-5

2' Uglietti in avvicinamento 2-3

1' Si inizia con la tripla di John Petrucelli 0-3

