La Germani ospita Milano e vuole stoppare i titoli di coda

Stasera alle 20.45 gara-3 di semifinale dei play off dopo i due ko al Forum: si gioca al PalaLeonessa. Magro con il dubbio Christon, alle prese con un fastidio muscolare

Petrucelli e Della Valle, quest'ultimo grande protagonista in gara-1 - Foto Ciamillo Castoria © www.giornaledibrescia.it

Dal punto di vista sportivo è lo scenario peggiore. Paradossalmente, per quanto concerne l’aspetto psicologico ed emotivo, potrebbe invece essere la situazione migliore. La Germani è sotto 2-0 nella serie di semifinale play off contro l’Olimpia Milano, squadra che ospita oggi in città per gara-3. In casa Pallacanestro Brescia, poi, c’è il dubbio Christon. Il play americano è uscito malconcio da gara-2 al Forum di Assago, lunedì. Un fastidio muscolare potrebbe tenerlo fuori. Germani-Olimpia Milan