La Germani è d’oro eppure non è tutto oro quello che pure luccica

Il primato a marzo resta un fatto storico ma bisogna fare i conti con l’infortunio di Cobbins e Gabriel ancora latitante

4 ' di lettura

La Germani unita - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it

Una rondine non fa primavera. Anche se è altrettanto vero che settimane di pioggia – come ci dicono anche questi giorni – non significano che è autunno. Fuor di metafora, la Germani non si può definire completamente rinata dopo il convincente finale di gara contro Scafati, che ha reso possibile il successo per 89-78 al PalaLeonessa. Ma nemmeno si poteva dire che la Pallacanestro Brescia era morta in seguito alla sequenza «ko ai quarti di Coppa Italia-pausa per le Nazionali-rientro con magra figu