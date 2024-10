La Germani decolla sull’asse Ivanovic-Bilan

Il regista incanta: a Brescia può aprire un ciclo. Il croato è unico nel suo genere: a Reggio hanno fatto magie

3 ' di lettura

Da sinistra, Nikola Ivanovic e Miro Bilan - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

«Sesso e samba» di Tony Effe e Gaia è il tormentone di questi ultimi mesi. Ma in casa Germani si balla su un’altra canzone. Potrebbe intitolarsi «Fuoco e Ghiaccio», due elementi opposti e complementari, come Nikola Ivanovic e Miro Bilan, che formano l’asse play-pivot della Pallacanestro Brescia edizione 2024-2025. I due sono stati grandissimi protagonisti della vittoria dell’altra sera al PalaBigi, per 80-68, su Reggio Emilia. In realtà, stanno giocando alla grande da inizio stagione. Sabato han