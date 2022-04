La Germani continua a volare, sgretolata Trento 86-62

La tredicesima sinfonia, la Germani batte Trento dopo un match che ha visto gli uomini di Alessandro Magro giocare una partita da "Grande". Assenti Cobbins e Parrillo, è toccato a Kenny Gabriel portare a casa la palma del miglior giocatore. Una prestazione da doppia-doppia a sottolineare l'importanza delle responsabilità nei momenti di difficoltà. Il solito Della Valle a colpire da ogni dove, Mitrou-Long il perfetto direttore d'orchestra. Trento ci prova ma i tentativi di rimonta sono rispediti al mittente ogni volta che Forray e soci provano ad avvicinarsi. Finisce con il consueto giro di campo a festeggiare insieme ad un popolo biancoblù che non vuole smettere di continuare a sognare.

Il tabellino del match:

Brescia 86

Trento 62

GERMANI PALLACANESTRO BRESCIA: Mitrou-Long 13, Della Valle 16, Petrucelli 12, Gabriel 18, Burns 6, Eboua 7, Moss 8, Laquintana, Moore 6, Rodella, Mobio, Parrillo n.e. Allenatore Alessandro Magro

DOLOMITI ENERGIA TRENTO: Flaccadori 5, Forray 5, Reynolds 9, Caroline 13, Williams 15, Johnson 2, Bradford 9, Conti 4, Ladurner, Morina n.e, Mezzanotte n.e, Gaye n.e. Allenatore Emanuele Molin

ARBITRI: Mark Bartoli di Trieste, Valerio Grigioni di Roma, Guido Federico di Francesco di Teramo

NOTE: Parziali:26-12, 45-32, 63-52. Tiri da due: 21/35 Brescia, 18/42 Trento. Tiri da tre: 8/26 Brescia, 4/19 Trento. Tiri liberi: 20/25 Brescia, 14/18 Trento. Rimbalzi: 35(8 offensivi) Brescia, 35(12 offensivi) Trento. Assist: 20 Brescia, 10 Trento. Palle recuperate: 11 Brescia, 8 Trento. Palle perse: 13 Brescia, 17 Trento. Falli commessi: 21 Brescia, 24 Trento. Falli subiti: 24 Brescia, 20 Trento. Fallo antisportivo a Gabriel al 30’38” e a Ladurner al 31’52”. Fallo tecnico alla panchina Germani al 37’30”. Giocatori usciti con 5 falli: nessuno. Spettatori 2.704

I quintetti iniziali:

Brescia: Mitrou-Long, Della Valle, Petrucelli, Gabriel, Burns. Allenatore Alessandro Magro

Trento: Flaccadori, Forray, Reynolds, Caroline, Willimas. Allenatore Emanuele Molin

Quarto periodo:

Finisce 86-62

40' PalaLeonessa in piedi a celebrare la tredicesima, splendida, vittoria consecutiva!

39' Il punto esclamativo con la schiacciata di Eboua 86-62

Moore in lunetta con il risultato al sicuro:

Tutti in piedi per Naz Mitrou-Long

39' Petrucelli in slalom 82-62

38' Standing ovation per Della Valle e Gabriel

Bradford non concretizza dalla lunetta

Tecnico alla panchina Germani

37' Con il runner. Naz Mitrou-Long 80-62

Williams lo imita 78-62

Johnson torna a dare ossigeno a Trento 78-60

36' Immenso Kenny Gabriel. Rimbalzo, due punti per la doppia doppia di giornata. 78-58

35' Si torna in lunetta, con il Professor Amedeo Della Valle: perfetto 76-58

34' Tuuta l'esperienza del capitano. Posizzione divina e fallo subito che lo manda in lunetta: due su due con Brescia che torna a scappare 74-58

33' Gabriel è ovunque, altri due punti 72-58

Antisportivo anche per Ladurner. Gabriel infila i liberi del 70-58

E' il turno di Della Valle a cronometro fermo. Glaciale 68-58

Conti risponde 66-58

32' Il ruggito del capitano! Penetrazione, canestro e fallo subito. Tre punti che riportano la Germani sul 66-56

Arriva un altro fischio incredibile. Antisportivo a Gabriel... Conti capitalizza dalla lunetta 63-56 possesso Trento

31' Si torna a giocare con i liberi di Forray 63-54

Terzo periodo:

Bradford chiude il terzo periodo facendo sedere Eboua e infilando la bomba del 63-52

Incredibile fischio ai danni di Eboua

Lunetta per Caroline a bersaglio 63-49

30' Liberi per Eboua. Preciso 63-47

Bradford dall'arco 61-47

28' Moore prova a fermare Bradford ma è canestro più fallo: gioco da tre punti chiuso 61-44

27' Con lo scooter. Lee Moore 61-41

Trento in bonus, liberi per Moss. Preciso 59-41

26' Williams prova a tenere a galla i suoi 57-41

25' Signore e Signori: Il Marchesinooooo 57-39

Reynolds ci mette una pezza 54-39

24' Molin prova a scuotere i suoi con un time out. Eboua esalta il PalaLeonessa con una schiacciata 54-37

L'assist del Marchese per Naz. Siluro che si infila per il massimo vantaggio 52-37

Brescia recupera palla, Petrucelli in contropiede fermato con il fallo. Dalla lunetta a bersaglio solo con il secondo 49-37

23' E' ancora Kenny Gabriel a togliere le castagne dal fuoco! Tripla 48-37

Williams a cronometro fermo accorcia le distanze 45-37

22' Infortunio per Buns che rimane a terra dolorante

Williams replica e successivamente arriva la palla persa Germani 45-36

21' Reynolds apre la ripresa 45-34

Secondo periodo:

Cinque secondi potrebbero essere un problema. Non per Mitrou-Long, fuga, canestro, fallo subito e gioco da tre punti chiuso 45-32

Viaggio in lunetta per Flaccadori con cinque secondi sul cronometro: buono solo il secondo 42-32

20' Reynolds dritto al ferro 42-31

ADV MVP! Triplaaaaa 42-29

19' Petrucelli non ci stà 39-29

18' Reynolds a punire la difesa bresciana 37-29

Sistema tutto Gabrie. Assist Adv 37-26

Ancora Williams nel traffico 31-26

17' Williams dalla media 35-24

Spara il "Gabbiano". Solo rete per Kenny Gabriel 35-22

16' Caroline è il più veloce 32-22

15' Torna a segnare Della Valle 32-20

14' Ancora Burns, di prepotenza 30-20

Caroline a cronometro fermo 28-20

13' Burns a chiudere il parziale trentino 28-19

Time out Magro

Calo di tensione Germani, Caroline schiaccia per il 26-19

Forray accorcia le distanze 26-17

12' Johnson fino in fondo 26-14

11' Si torna in campo con il viaggio di Laquintana in lunetta: zero su due

Primo periodo:

Scambio di favore, Naz per il capitano. Tripla dall'angolo allo scadere 26-12

Flaccadori in lunetta: due su due 23-12

10' Si è acceso Naz. Biciclettata prima, tripla poi. Brescia scappa 23-10

9' Liberi anche per Eboua: buono solo il secondo 18-10

Wlliams accorcia dalla lunetta, Moore replica in contropiede 17-10

8' E' ancora una super difesa targata Brescia, contropiede chiuso da Petrucelli. Bradford deve usare le maniere forti e mandare il Carabina in lunetta. Time out Trento

Decolla Gabriel, di mancina 14-8

7' Burns risponde subito a Flaccadori 12-8

Si vola in campo aperto, chiude Kenny Gabriel 10-6

6' Ci pensa il Marchesino a far esplodere il PalaLeonessa. Gioco da quattro punti per il sorpasso 8-6

5' Ancora errori in casa Germani con un incredibile 0/3 dall'arco di Mitrou-Long

Brescia sciupa troppo, Caroline la punisce 4-6

4' Reynolds con il piazzato 4-4

3' Ancora John Petrucelli a trovare il varco per il 4-2

2' Caroline pareggia i conti 2-2

1' Subito Germani, assist di Naz per Petrucelli che in reverse segna 2-0

