La Germani cerca l’impresa nel big match con la Virtus Bologna

PalaLeonessa pienissimo per la partita di cartello: Brescia può affrontarla con la mente molto libera e tentare l’impresa

Miro Bilan e Achille Polonara nel corso del Trofeo Ferrari, vinto dalla Germani all'overtime - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it

In questi giorni sono tornate in mente un po’ tutte le vigilie delle partite di questi anni contro la Virtus Bologna. Ebbene, più riaffioravano i ricordi, più la sensazione è stata quella che stavolta ci sia qualcosa di diverso. Ciò non assicura affatto che il risultato – normalmente a favore delle Vu Nere – possa cambiare. Ma tant’è. Comunque sia, lo scopriremo tra poco. Come seguirla Germani-Virtus Bologna è in programma oggi, alle 18.15, al PalaLeonessa. La gara è valida per la nona giornata