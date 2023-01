La Germani alle Final8 ma il derby lo vince Verona: finisce 81-77

Verrebbe da dire:"Sentitamente ringraziamo, cordiali saluti. Brescia". Mittente? BancodiSardegna Dinamo Sassari. Si, perchè quello che ha dimostrato la Germani a Verona è davvero poca cosa contro un avversaria non certo incontenibile. Il secondo match point, dopo quello con Trento sprecato (terza sconfitta in tre partite giocate in Veneto in questa stagione, dopo Treviso e Venezia). Si torna a Brescia con una qualificazione ottenuta proprio grazie al blitz sull'isola dei quattro mori, un viaggio a Torino che inizierà subito con il match contro i Campioni d'Italia dell'Olimpia Milano. Ma prima c'è ben altro da fare, ricomporre idee e ricaricare il fisico per un altra partita che vale doppio, quella con il Prometey mercoledì in Eurocup. Dopo due match point falliti è l'ora di mettere la stoccata giusta per consolidare una posizione che garantirebbe il passaggio agli scontri diretti nella competizione continentale. E' ovviamente chiaro che una Germani come quella vista a Verona non può bastare. Rialzati e ruggisci Leonessa d'Italia

