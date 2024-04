La Germani affronta Milano nel penultimo turno di regular season: la diretta

A 80 minuti dalla fine del campionato può accadere quasi di tutto. La Germani affronta il penultimo turno di regular season al Forum di Assago, dove sfida l’Olimpia Milano (sfida al via alle 18.15).

Al momento è terza contro seconda, in una situazione di parità in vetta a quota 40 punti che coinvolge tre squadre. La Virtus Bologna, davanti a tutti e impegnata a Casale Monferrato contro Tortona e, appunto, Pallacanestro Brescia e Armani. Attenzione, poi, alla Reyer Venezia, a -4, ma in vantaggio su Brescia negli scontri diretti. Gli orogranata giocano a Brindisi.

All’andata la Germani aveva battuto Milano di 8 punti (72-64). Anche la differenza canestri ha un significato non indifferente, in questo finale di regular season sul filo di lana.

La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. In questo contenuto gli aggiornamenti testuali.