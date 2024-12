La Germani a Venezia a caccia della sesta vittoria di fila: il live

La Germani scende in campo alle 16.30 al Taliercio per affrontare la Reyer Venezia per la dodicesima giornata di campionato. Le due squadre hanno il morale agli antipodi. La Pallacanestro Brescia viene da cinque vittorie consecutive, che l’hanno portata fino al terzo posto in classifica. Gli oro granata sono invece molto attardati, dopo un inizio di stagione difficile.

La Germani ha Ndour non al meglio dopo una settimana in cui ha dovuto prendersi cura di una contusione. A Venezia manca Moretti. I tifosi locali dovrebbero restare in silenzio per la prima parte della gara, in segno di protesta verso l’andamento deludente della squadra.

La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. In questo contenuto gli aggiornamenti testuali.