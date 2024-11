La Germani a caccia di una vittoria in casa di Tortona: la diretta

La Germani scende in campo al PalaFerraris di Casale Monferrato alle 17.30 per affrontare Tortona. La gara è valida per l'ottava giornata di andata di regular season. La Pallacanestro Brescia è nel gruppo delle terze, e per la precisione occupa il sesto posto, con 10 punti. La Bertram ne ha invece 8, ed è ottava.

Verso la gara

La squadra di De Raffaele è reduce dal ko a Reggio Emilia della scorsa settimana. Ha però vinto la gara di Champions League giocata sul parquet di casa col Benfica. La Pallacanestro Brescia ha invece vinto il derby con Cremona e vive un buon momento di forma. Un successo in questa gara, sulla carta molto complicata, per i ragazzi di Poeta varrebbe una mezza ipoteca sull'approdo alla Final Eight di Coppa Italia.

La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. In questo contenuto gli aggiornamenti testuali.