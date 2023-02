Il sogno diventa realtà: la Germani vince la Coppa Italia di basket

La storia è finalmente scritta, la Germani sconfigge la Virtus Bologna e conquista la Coppa Italia 2023. Un risultato di una grandezza inestimabile che va a coronare non solo il club ma l'intera città che quest'anno, insieme a Bergamo, è Capitale della Cultura.

Una gara di grandissimo spessore e a dominare è l'uomo più atteso, il Marchesino Amedeo Della Valle. Ben 26 i punti per la guardia di Alba, con tutti i giocatori messi in campo da coach Alessandro Magro ad alzare il muro difensivo che manda fuori giri Bologna. La Virtus di Scariolo ci ha provato nel finale con un Belinelli clamoroso ma Brescia ha tenuto botta.

Ha scritto la parola fine Kenny Gabriel con una schiacciata che ha mandato in visibilio gli oltre mille bresciani arrivati in Piemonte. È una delle notti più belle ed emozionanti dello sport bresciano. Un titolo incredibile, un titolo da Leonessa d'Italia.

Le prime parole dei protagonisti

«Dedica la vittoria a un’amica che non c’è più e che per me era molto importante: ci ha guardato da lassù - le parole di Della Valle al termine della partita, premiato come miglior assist man e miglior giocatore del torneo - Siamo stati compatti con il cuore oltre l’ostacolo».

Anche coach Magro è radioso: ««Abbiamo battuto Pesaro, Milano, Bologna ma venivamo da sei sconfitte in campionato- con qualche polemica anche giustificata. Ai ragazzi spettano 5/6 giorni di riposo ma ora festa sia!».

