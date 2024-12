Il 2024 della Rmb Brixia: dalla salvezza a un campionato con tante novità

Il 2024 della Rmb è stato l’anno della conferma in A1. Iniziato gennaio al nono posto, la Brixia, decima a fine regular season, ha disputato il primo turno play out, vincendolo 2-0 e festeggiando la permanenza in A1.

Lavoro

Il 4 gennaio la Rmb è riuscita anche a sconfiggere la Dinamo Sassari nei preliminari di Coppa Italia, conquistando l’accesso ai quarti. Qui però, ha perso con la Reyer Venezia. La Brixia ha poi lavorato per costruire una squadra più competitiva, per cercare di ottenere risultati migliori, con la volontà, nel campionato 2024-2025, composto da 11 squadre, di salvarsi senza play out, a cui partecipano le ultime tre in classifica a fine regular season (con la retrocessione della perdente), mentre le prime otto giocheranno i play off.

Difficoltà

La Rmb, a fine 2024, è completamente rinnovata rispetto alla scorsa stagione, salvo alcune giovani bresciane (Bordiga, Scalvini, Moreni e Pinardi, alle quali si è aggiunta Zucchini da Grosseto). Le Senior sono Tagliamento, Bongiorno, Nikolic, Dall’Olio e Togliani. Le straniere Estebas, Ivanova, Johnson, Yurkevichus, Evans e Drake. La Rmb ha chiuso l’andata penultima a 4 punti, incontrando alcune difficoltà nella prima parte di stagione, a cui ha provato a ovviare con nuovi innesti.

Nella prima gara di ritorno, giocata il 22 dicembre, la Rmb ha subito un’altra sconfitta, confermandosi decima e chiudendo quindi l’anno in una posizione delicata. Ciò che negli ultimi anni la Brixia ha sempre dimostrato, comunque, è di non arrendersi mai, e di saper trovare soluzioni per confermarsi in A1.

L’obiettivo della seconda parte di stagione sarà, quindi, quello di dimostrare di meritarsi una posizione migliore, provando fino alla fine a salvarsi direttamente. Intanto la Rmb ha chiuso il 2024 giocando a Campobasso i preliminari di Coppa Italia.