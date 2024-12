Vittoria storica per la Germani: Bologna ko dopo un finale folle

Un’incredibile Germani, mai finita, batte la Virtus Bologna 98-97 al PalaLeonessa. E la raggiunge in classifica al secondo posto, insieme a Trapani, a quota 14 punti, nella domenica dello stop interno dell’Olimpia Milano contro Tortona.

La Pallacanestro Brescia gioca un buon primo tempo, ma attorno a metà gara gli ospiti riescono a girare l’inerzia della partita, che tengono in mano nel terzo quarto. Con pazienza, e grazie ad alcune prestazioni personali incredibili (Burnell è decisivo, Ivanovic favoloso dalla distanza), in un finale al cardiopalma la Germani riesce a strappare una vittoria storica. Che, con le Vu Nere, in campionato mancava dal gennaio del 2021.

Per Brescia in doppia cifra Ivanovic (22 punti), Burnell (24), Bilan (16), Della Valle (15) e Rivers (11).