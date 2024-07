Germani, via anche Akele: ora punta Diouf e Dowe si avvicina

Marco Mezzapelle

Niente da fare con l’ala trevigiana e Brescia è «scoperta» alla voce italiani. Focus sul centro del 2001

2 ' di lettura

Nicola Akele - © www.giornaledibrescia.it

Una serie infinita di addii. L’ultimo, ieri. Niente da fare: con Nicola Akele, nonostante dopo che era stata lasciata scadere l’opzione di rinnovo fosse stata intavolata una nuova trattativa, non c’è stato modo di ritrovare il filo. E così, la Germani ha perso, dopo Petrucelli, un altro tassello strategico anche per quanto riguarda la quota italiani. Quello di Akele, è stato l’ultimo della lunga sfilza di saluti a Brescia degli ultimi giorni. Ora i radar sono puntati sugli obiettivi in entrata,