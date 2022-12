Germani verso Sassari: una sfida che vale triplo

Dal 20 al 22 maggio scorsi. Sassari, PalaSerradimigni. La stagione 2021-2022 della Germani si fermò lì. In quelle due partite un po’ maledette. La Dinamo vinse comunque con merito, giocandosela da «underdog» contro la squadra che era arrivata terza alla fine della regular season, facendo il vuoto dietro a sé. Quelle due sfide furono però in parte falsate dagli infortuni a Della Valle e Gabriel, due uomini fondamentali nello scacchiere di Magro.

In gara -4 Mitrou-Long giocò pure con la febbre alta, pur chiudendo con lo score incredibile di 38 punti in 38 minuti sul parquet (uscì tra gli applausi dei tifosi di casa). Con i biancoblù di Sardegna, insomma, dal punto di vista sportivo c’è qualcosa in sospeso. E proprio loro sono gli avversari nell’importantissima sfida valida per la tredicesima di andata, in programma dopodomani, lunedì 2 gennaio, alle 20.45, nel palazzetto che sorge al 10 di piazza Antonio Segni.

Motivazioni nelle motivazioni, insomma, dato che si tratta di un confronto super-diretto nella corsa verso la Final Eight di Coppa Italia: Brescia è ottava a quota 12, la Dinamo insegue a due lunghezze di distanza. Poco sopra, per la Germani, la «tonnara» a 14 punti (Trento, Pesaro, Varese, Reyer Venezia). Il 3-1 con cui la Sassari dell’ex assistente della Germani Giacomo Baioni (che ha lavorato con Esposito e Buscaglia) e di Piero Bucchi era arrivato dopo due belle vittorie bresciane in campionato.

La prima, ancora nella fase di rodaggio di Moss e compagni, per 76-65, al PalaSerradimigni, il 24 ottobre 2021. La seconda, a Brescia, per 97-86, il 23 gennaio. Anche stavolta, però, la sfida contro il Banco di Sardegna porta qualche apprensione dal punto di vista dell’infermeria. D

ato che l’ex Dinamo Nikolic - che in allenamento, prima della partita con Reggio Emilia, ha subito un colpo alla gola - sarà di certo assente, mentre Odiase, Cobbins e Taylor sarebbero alle prese con malanni di stagione, auspicabilmente risolvibili in vista dell’importante partita sull’Isola. Chiaro che una vittoria, forse, non potrà cancellare il dispiacere per quella doppia sconfitta ai quarti di finale play off dello scorso maggio. Ma, oggi come oggi, due punti a Sassari varrebbero doppio: darebbero una spinta verso la Final Eight e fiaccherebbero una diretta concorrente.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it