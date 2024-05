Germani verso la semifinale play off con Milano, coach Magro: «Siamo dove volevamo essere»

Sabato, alle 20.45, al Forum di Assago, inizia la serie di semifinale play off. La Germani sfida la corazzata Olimpia Milano in trasferta. Gara-2 sarà due giorni dopo, stesso orario, stesso posto.

A proposito di posti. «Noi - afferma coach Alessandro Magro - siamo in quello in cui volevamo essere. Abbiamo vissuto momenti esaltanti e delusioni, ma abbiamo raggiunto la semifinale, e torniamo ad avere la possibilità di incontrare i campioni d’Italia in carica, in casa loro».

La Pallacanestro Brescia sta bene. «Forse non tutti i giocatori saranno al 100%, ma il roster è al completo - afferma l’allenatore, facendo riferimento al recupero di Petrucelli e Masdinburg -. La squadra ha dato prova di essere sul pezzo nella serie dei quarti di finale con Pistoia. È sul pezzo. Abbiamo rispetto per tutti e paura di nessuno. E sono certo che ci siamo guadagnati il rispetto di ogni club».

«Abbiamo lavorato tutto l’anno per arrivare qui - aveva sottolineato a inizio conferenza stampa la presidentessa Graziella Bragaglio -. Sentiamo la gioia e l’entusiasmo di tutti i bresciani per una partita attesissima».