Germani-Venezia vale il mondo: serata di gala al PalaLeonessa

Contro la Reyer, Brescia si gioca un posto sul podio e pure la difesa della corona di regina

3 ' di lettura

All'andata il successo della Germani - © www.giornaledibrescia.it

Lo squash è uno degli sport più belli al mondo e, purtroppo, probabilmente non è abbastanza conosciuto e praticato. Nello squash - si gioca ad altissima intensità - c’è una cosa che non si può evitare di fare: osservare l’avversario quando colpisce. In questo finale di stagione intricato e avvincente, le prime quattro della classe sono chiamate a giocare un po’ a squash. Colpiscono, e poi guardano come impattano le altre. La Germani è prima con 38 punti. Virtus Bologna e Olimpia Milano inseguono