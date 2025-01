Germani-Trento, partita magica: uno show da tutto esaurito

L’anticipo è una grande sfida tra i due club di vertice: la squadra che vince avrà il primato in classifica alla fine dell’andata

Giuseppe Poeta con Nikola Ivanovic - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it

La partita di oggi – sabato 11 gennaio – ha poteri magici. Fa una lunga serie di cose. Consegna alla squadra che vince il primato in classifica alla fine dell’andata. Chiude, appunto, il cerchio della fase ascendente della regular season. Proietta, infine, a metà febbraio. Domenica, al termine della quindicesima giornata di campionato, si compone infatti la griglia della Final Eight di Coppa Italia, in programma alla Inalpi Arena di Torino: mercoledì 12 e giovedì 13 i quarti di finale, sabato 15