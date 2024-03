La Germani affronta Scafati per difendere la vetta

Alle 20 la Germani torna al PalaLeonessa per affrontare la ventiduesima giornata di regular season, che vede contrapposta ai biancoblù Scafati. La Pallacanestro Brescia è ancora capolista, e ha due punti di vantaggio su Olimpia Milano e Virtus Bologna (che si sfidano, sempre oggi, alle 18.15, in terra emiliana), nonché sulla Reyer Venezia, terza inseguitrice, che ospita la Dinamo Sassari alle 17.30. La Givova occupa la nona posizione, e punta a piazzarsi in zona play off a fine stagione.

La Germani arriva da due sconfitte consecutive in gare ufficiali (a Torino, in Final Eight di Coppa Italia, e a Pesaro la scorsa settimana). Chiaramente, serve una vittoria per difendere la vetta, prima dell'insidiosa trasferta a Sassari di domenica prossima. Brescia è senza Cobbins. Il centro americano ha un problema muscolare che potrebbe tenerlo fuori a lungo. Il club, di conseguenza, potrebbe tornare sul mercato.

